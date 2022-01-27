Відома співачка Аліна Гросу поділилася з фанатами чарівними фото з маленьким братиком Мішею, який молодший за неї на 22 роки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після невдалого шлюбу закрутила роман з героєм своїх кліпів Романом Полянським, поділилася в Instagram кадрами з маленьким братом Мішею. Як виявилося, зірка повернулася до батьківської хати у рідних Чернівцях і вже показала фото звідти у соцмережі.

Так, цього разу Аліна виклала у своєму профілі цілу фотосесію, в якій показала себе разом з братом Мішею, який на 22 роки молодший за неї. На знімках співачка позує в цікавому картатому вбранні, але його майже не видно за малюком, який сидить у неї на руках і мило посміхається в камеру.

У підписі до фото Гросу трепетно написала: "Моя маленька любов". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки: "Ви дуже схожі, клас", "Схожі, як дві краплі", "Діти – це найщасливіше і добре", "Дуже милі", "Як ви схожі", "Всі, хто народився в Чернівцях, всі красиві!", "Класні!", "Знаю я цього хлопчика!", "Милий".

Нагадаємо, Аліна Гросу в шкіряному вбранні і пухнастою шапці здивувала змінами в зовнішності: "Пушка-петарда".

Як повідомляла Politeka, Гросу показала, як зараз виглядає її братик, який молодший за неї на 22 роки: "Моє ведмежа".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу з почуттям притулилася до коханого і заговорила з ним віршами: "Хочу тебе...".