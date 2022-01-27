Українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер, яка була однією з найяскравіших учасниць групи "ВІА Гра", вразила виглядом в незвичайній сукні.

Як пише Politeka.net, в Instagram Надія Мейхер опублікувала чуттєве фото, яке звело шанувальників з розуму. Співачка постала в сукні з величезними вирізами, яка залишила відкритими її тендітні плечі. Артистка спокусила публіку, прийнявши спокусливу позу, а напівпрозоре мереживо додало образу особливого шарму.

Як відомо, Мейхер є засновницею власного бренду одягу. Вона не тільки придумує вбрання, але і регулярно демонструє їх на собі. Її вбрання орієнтовані на жінок з пишними формами.

Відзначимо, що після ВІА Гри Надія Мейхер встигла себе спробувати на різних теренах. Вона знімалася в кіно, двічі брала участь у проекті "Танці з зірками", а також гастролювала по Україні, влаштовуючи вечори поезії. У себе в Instagram артистка нерідко ділиться віршами, які сама написала.

Нагадаємо, що Надія Мейхер зачарувала чуттєвим виглядом у сукні з пір'ям: "Богиня любові".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер в червоному пеньюарі показала незвичайне тату: фото.

Також Politeka писала, що Мейхер показала ефектне плаття, розповівши, чим надихалася при його створенні.