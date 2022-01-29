Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив українцям свою нову роботу-пісню і незвичайний кліп" Весна" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Прем'єра нового треку відбулася на YouTube-каналі групи "Океан Ельзи", і за перші кілька годин він зібрав понад 50 тисяч переглядів. Також представив новий кліп Святослав Вакарчук у своєму Instagram.

"Океан Ельзи. Київ. "Весна" в січні. Аполлінер. Верлен. Рембо. Париж і міст Мірабо. Саме такий оригінальний склад творців, міст, країн, історій зустрілися в новій роботі - синглі "Весна" - улюбленої групи країни, яку ОЕ презентують рівно за місяць до початку календарної весни 28 січня 2022 р", - йдеться в підписі до відео на YouTube.

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Розчулені українці тут же почали обговорювати в коментарях новий кліп "Океану Ельзи": "Те, що не вистачало душі! Старий, крутий, драйвовий Океан Ельзи! Вогонь! Кліп - супер! Пісня надовго оселиться в плейлисті!", "До сліз! Прекрасно, ніжно і неймовірно талановито! Спасибі, Слава!", "Режисер молодець! Атмосферний кліп", "О, як зворушливо. Музика, як завжди - в саме серце! Спасибі, Океан!", "Кліп абсолютно шикарний. Додуматися до такої парадоксальної ідеї, що наступаюча весна – це час померти. Океан Ельзи завжди вмів співати про любов і вміє досі", "Я не планувала сьогодні плакати через сніговиків. Дуже чіпляє, браво, Святослав".

Нагадаємо, Вакарчук вразив образом для нового сезону "Голос країни" і заявою: "Сьогодні і почнемо...".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" несподівано звернувся до українців: "Легше зібрати 100 тисяч глядачів на стадіоні, ніж...".

Також Politeka писала, що У Мережу злили кадри першого концерту "Океану Ельзи": як виглядав 19-річний Святослав Вакарчук.