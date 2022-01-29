Так, 39-річний Влад Яма опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав своє обличчя та шию, прикрашені численними татуюваннями, передає Politeka.net.

Поспішаємо заспокоїти фантів танцюриста - це всього лише картинки, домальовані в додатку. Яма тільки приміряє на себе тату і цікавиться думкою публіки.

"Пасує?", - запитав він у підписників.

Варто відзначити, більшість забракували ідею Влада прикрасити себе татуюваннями: 72% відповіли "ні" і тільки 28% - "так".

Примітно, що до цього Яма зважився збрити бороду, з якою ходив вже дуже давно. Реакція його дружини Ліліани безцінна. Вона застала коханого за процесом, коли у нього залишалася тонка смужка рослинності на підборідді.

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"О май гад..., - вигукнула Ліліана, - Я перепрошую, а Ви Влада не бачили? Чоловіче, що ви тут робите? Що це за доріжка?".

"Дружина - моя підтримка й опора! Взагалі не знущається наді мною 😂", - віджартувався у відповідь Влад і сам розсміявся.

Зазначимо, Влад Яма з дружиною і шестирічним сином Леоном практично весь січень провели в подорожах. Спочатку сім'я побувала на мексиканському курорті в Тулумі, потім в Майямі, США (де вже не один рік відпочивають на Новий рік), а потім вирушили в круїз на величезному лайнері.

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