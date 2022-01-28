Як передає Politeka.net, MELOVIN (Костянтин Бочаров) Є скандальним екс-учасником шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з Єлизаветою Русиною. У своїх соцмережах артист показує, як живе після проєкту. На своїй сторінці в Instagram Melovin показав себе в елегантному костюмі разом з відомим блогером Олегом Машуковським.

"26 рочків головному провокатору - Олегу Машуковському", - поділився Melovin.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Добре хоч ще живі", "У Мела вже походу як в традицію увійшло ламати дивани/крісла в гостях", "Налякав нас вчора своєю крапельницею, Вмираючий лебідь", "Ну не знаю...Після вчорашнього кіпеша це почесне звання по праву твоє, Мел. Ти побережи нашу нервову систему, ми ж правда переживаємо (навіть якщо тобі здається, що це не так)", "Головне, що всі живі".

Нагадаємо, нещодавно Melovin опублікував в Instagram Сторіз, де лежить під крапельницею. Артист ніяк це не пояснив.

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