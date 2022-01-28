Як передає Politeka.net, Сніжана Бабкіна є дружиною популярного артиста Сергія Бабкіна. Також вона є його менеджером. У своїх соцмережах Сніжана проявила себе як блогер, де ділиться життєвим досвідом. На своїй сторінці в Instagram Бабкіна вирішила розповісти, як складалася її кар'єра і до чого вона прийшла зараз.

"ПСИХолог без Диплома‼️



Як все цікаво вийшло в моєму житті

З 3 років я пішла на бальні танці. З 5 років грала на сцені в театрі.

Мама-режисер театру. Театру скоро 35 років!

ТАТО-режисер, психолог, майстер китайських бойових мистецтв.

Я ніколи не сумнівалася у виборі професії. Знала, що хочу бути актрисою.



На початку 11 класу ТАТО влаштував мені серйозну розмову. Він дуже наполягав на психології. Говорив, що мені обов'язково треба йти на Психолога, що у мене талант допомагати людям.

Дійсно, я завжди інтуїтивно допомагала близьким, друзям. Любила поміркувати на важливі теми. Давала всім поради, навіть якщо не просили😉

Але йти та вчитися "мудрувати" було зовсім не моє



Я психанула і поїхала до Києва, вступивши на акторський курс. Навіть сумнівів не було.

І як добре, що у моїх батьків вистачило мудрості не переконувати мене, не нав'язувати свої бажання 🙏



І ось зараз, через 20 років, я думаю - як все цікаво вийшло!



Завдяки акторській професії я навчилася тонко відчувати своє тіло, розвинула уяву, навчилася позбавлятися від блоків і затискачів, дізналася, що "вихід із зони комфорту" - це один з найдієвіших шляхів у розвитку.



Завдяки акторській професії я прийшла працювати в театр і познайомилася з СБ.

Може весь цей "акторський шлях" вів мене тільки до цієї зустрічі?🤔

Вів мене до народження таких крутих Бабкіних?👦🏻👧🏻👶🏻



Зараз в моєму житті театру практично немає. Але є психологія і допомога людям!

Без Диплома, без термінів, без сотні книг, а трансформації жінок колосальні!



Ну ось як так? Яка цікава ця гра під назвою «Життя» і як важливо, граючи, чути себе і довіряти собі!", — поділилася Сніжана Бабкіна.

Раніше повідомлялося, дружина Бабкіна показала, як виглядають її подруги, з якими вона коротає час: "А куди ж вже без вас"

Також, дружина Бабкіна, прикрившись одним віником, повторила "подвиг" Волочкової: "Вас дивляться діти, батьки..."

Politeka розповідала, дружина Бабкіна хвалилася перед українцями, як її балує зірковий чоловік вранці: "А за що?"