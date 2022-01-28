Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели"почала сольну кар'єру, в п'ятницю, 28 січня, представила шанувальникам новий хіт "Ім'я твоє". Тепер же у своєму мікроблозі в Instagram зірка показала гаряче лірик-відео, в якому з'явилася у відвертому образі і виконала свою нову пісню.

Як видно, на кадрах Слава позує в напівтемряві, вона змінює пози, образи і виконує свій жалісливих хіт. Так, в одному з нардів співачка виглядає дуже ефектно і звабливо – на ній коротке темне плаття з піджаком, яке підкреслило пружне декольте і довгі стрункі ноги. Волосся співачки акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до ролика Камінська написала: "Часи змінюються, люди приходять і йдуть, залишаючи шрами і хороші спогади. А ім'я твоє залишається назавжди". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео артистки: "Як же красиво", "Так багато страждань стало", "Ось таку Славу я люблю. Лірика, голос, вогонь", "Дуже красиво", "Це любов", "Як красиво", "З прекрасною прем'єрою", "Чуттєво", "Шикарний голос! До мурашок", "Розкішна".

Нагадаємо, Екс-"Неангел" Камінська влаштувала яскраве шоу у своїй гримерці: "Слав, розрив просто!".

Як повідомляла Politeka, "Красива жінка, незаміжня": Камінська з "НеАнгелів" зробила дивну заяву.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" похвалилася фігурою в яскравому вбранні: "Шикарна".