Колишня дружина популярного українського співака Dzidzio, виконавиця Slavia показала шанувальникам веселі кадри зі свого відпочинку на сонячному острові Куба.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram співачка Slavia (справжнє ім'я Ярослава Притула), яка після багатьох років спільного життя розлучилася із популярним виконавцем Dzidzio (справжнє ім'я Михайло Хома), часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Slavia вирішила показати шанувальникам змонтований відеоролик, у якому показала свій веселий відпочинок на Кубі.

"Мамбо, румба, ча-ча-ча… 🌞💃🏻🤍 Коротко про настрій на Кубі: всі посміхаються, всюди музичка. Передаю частинку літа, заряд сонячного настрою, і океан ЩАСТЯ

Тут зашифрована назва нової пісні, над релізом якої ми вже працюємо…", - заінтригувала співачка.

Slavia весело проводить час на Кубі. Вона показала декілька кадрів з яхти, на якій танцювала у суцільному малиновому купальнику з розрізом до пупка, а також запалила у червоному купальнику в бірюзовій воді.

Також разом зі співачкою танцювали навіть кубинці.

Раніше Politeka повідомляла, що Slavia задивилася на колишнього чоловіка DZIDZIO: "Вау, який погляд".

Нагадаємо, що колишня дружина DZIDZIO Slavia в міні-купальнику підкорила райськими видами: ефектні кадри.

Також Politeka писала, що ексдружина DZIDZIO Slavia засвітила, як розважається на Кубі: "Улюблене заняття".