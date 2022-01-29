Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи, пише Politeka.net. Кожен їх виступ проходить з аншлагом.
Часто артистів запрошують на різні програми, де вони розповідають про творчість і плани. Цього разу подружжя побувало на ранковому шоу "1+1", де також вирішили і "помучити" ведучих Олександра Попова і Валентину Хамайко. Обидва прийняли просту балетну позицію, проте ледь встояли на ногах.
Річ у тому, що зірки повідомили про намір їздити Україною в пошуках майбутніх артистів балету. І в ході розповіді, Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали на ведучих роботу дітей за станком.
"Можете якраз потренуватися, чи потраплять ваші діти і ви", - запропонував Попов, ледве тримаючи рівновагу.
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"Знаєш, в чому проблема? Я напершому ж тесті завалився", - додав Попов, вже стоячи рівно.
Зазначимо, Олександр Стоянов нещодавно повідомив, що вже 15 років працює на сцені, і відчуває від цього ейфорію, тому не в силах кинути кар'єру.
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