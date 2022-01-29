Прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік, також прем'єр, Олександр Стоянов вирішили показати деякі професійні позиції на відомих телеведучих.

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи, пише Politeka.net. Кожен їх виступ проходить з аншлагом.

Часто артистів запрошують на різні програми, де вони розповідають про творчість і плани. Цього разу подружжя побувало на ранковому шоу "1+1", де також вирішили і "помучити" ведучих Олександра Попова і Валентину Хамайко. Обидва прийняли просту балетну позицію, проте ледь встояли на ногах.

Річ у тому, що зірки повідомили про намір їздити Україною в пошуках майбутніх артистів балету. І в ході розповіді, Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали на ведучих роботу дітей за станком.

"Можете якраз потренуватися, чи потраплять ваші діти і ви", - запропонував Попов, ледве тримаючи рівновагу.

"Знаєш, в чому проблема? Я напершому ж тесті завалився", - додав Попов, вже стоячи рівно.

Зазначимо, Олександр Стоянов нещодавно повідомив, що вже 15 років працює на сцені, і відчуває від цього ейфорію, тому не в силах кинути кар'єру.

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