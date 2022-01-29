Євген Сморигін родом з Білорусі, але закохався в киянку Лідію, повідомляє Politeka.net. Пара випадково познайомилася, і почала будувати відносини. Зараз подружжя - батьки трьох дітей - двох синів і дочки.
З нового поста в групі "Дизель Шоу" стало відомо, що сімейство вирушило на острів Тенеріфе в Атлантичному океані.
За словами Євгенія Сморигіна, вони завжди шукають місце, де можна відпочити з дітьми, і, бажано, активно. Вся сім'я любить дізнаватися щось нове, а не валятися на пляжі. Острів привернув увагу різним кліматом, а також вулканом Тейде, який вивергався 120 років тому.
"Зараз можна подивитися на надзвичайної краси лаву, що сформувалася в різний час. Дуже гарний ландшафт, як ніби на іншій планеті", - поділився артист "Дизель Шоу".
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
Пережив Іловайськ і полон: без батька залишилися дві маленькі доньки після бійні в Дніпрі
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська засвітилася в обіймах відомого красеня: "Сильно пощастило"
Нацгвардієць опублікував відео перед трагедією на "Південмаші": що відомо про молодого бійця
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Жирують!", "Здорово прекрасна сім'я хорошої відпустки вам❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Євген Сморигін виступає в "Дизель Шоу" з 2015 року.
Нагадавши, Нікішин і Сморигін з "Дизель Шоу" висміяли українців після корпоративів
Як повідомляла Politeka, як змінилася найменша актриса "Дизель Шоу" і чим здивує Гашенко
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" здійнялася над сценою, змусивши глядачів похвилюватися