Актор "Дизель шоу" Євген Смотригін разом зі своєю дружною сім'єю відправився на острів в Атлантичному океані, і розповів причину такого вибору.

Євген Сморигін родом з Білорусі, але закохався в киянку Лідію, повідомляє Politeka.net. Пара випадково познайомилася, і почала будувати відносини. Зараз подружжя - батьки трьох дітей - двох синів і дочки.

З нового поста в групі "Дизель Шоу" стало відомо, що сімейство вирушило на острів Тенеріфе в Атлантичному океані.

За словами Євгенія Сморигіна, вони завжди шукають місце, де можна відпочити з дітьми, і, бажано, активно. Вся сім'я любить дізнаватися щось нове, а не валятися на пляжі. Острів привернув увагу різним кліматом, а також вулканом Тейде, який вивергався 120 років тому.

"Зараз можна подивитися на надзвичайної краси лаву, що сформувалася в різний час. Дуже гарний ландшафт, як ніби на іншій планеті", - поділився артист "Дизель Шоу".

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Жирують!", "Здорово прекрасна сім'я хорошої відпустки вам❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Євген Сморигін виступає в "Дизель Шоу" з 2015 року.

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