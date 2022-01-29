Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча вже багато років веде передачу про світське життя, тому часто миготить на екранах разом з усіма зірками. Причому артистка не робить собі довгих вихідних за винятком відпустки і відправляється на зйомки навіть вночі через різні заходи.
В цей раз Катерина вибрала міні-сукню насиченого фіолетового відтінку з блискітками і акуратними прикрасами. Укладання з м'якими хвилями і макіяж в тон вдало доповнили образ Осадчої.
За лаштунками вона вирішила відпочити з чоловіком - Юрієм Горбуновим, який також традиційно вже не перший рік веде музичний проект. Відзначимо, артистка виглядала дуже привабливо після схуднення. Через кілька місяців після пологів вона вже у відмінній формі.
Також Осадча виклала на своїй сторінці чарівне фото, на якому з'явилася в незвичайному образі і поділилася п'ятничним настроєм.
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На новій фотографії Котити відображена в цікавій локації, схоже, це було десь в закуліссі зйомок. Перед камерою вона з'явилася в приталеній темній сукні, яка переливається на світлі і підкреслює струнку фігуру.
Нагадавши, Осадча в фіолетовому міні потроїла Горбунову сеанс спокуси прямо за лаштунками: "так і живемо".
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