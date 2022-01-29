Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відомий український теле- та радіоведучий, шоумен Володимир Остапчук, який став режисером комедії "Любов і блогери", розповів про свою поїздку в Канаду, де жив з 2017 по 2019 рік.

Так, Остапчук розповів, що прилетів в Торонто на вихідні, але там оголосили локдаун, тому він не може нікуди піти.

"Прилетіти на вихідні в Торонто, щоби сидіти в готелі, тому що тут до понеділка локдаун", - розповів Остапчук.

Ведучий розповів, що планував полетіти в Нью Йорк на два дні, адже в Торонто все закрито, але не зробив цього, бо там прогнозують буран.

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"Хотів полетіти в Нью Йорк на два дні, в Торонто все одно все закрито, навіть кафе "на виніс", при -17 °C , ха-ха, але не взяв білети", - розповів Володимир.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука зібралася на обід з іншим, поки він у від'їзді: "Задоволена".

Нагадаємо, що Остапчук раптово рвонув до Канади без дружини, Гірняк висловилася: "А мене попереджали, що...".

Також Politeka писала, що тричі вакцинований Остапчук отримав результати тесту на коронавірус: "Як же я задовбався".