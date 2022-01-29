Відомий український співак і композитор Макс Барських показав на сцені справжній клас, отримавши масу позитивних відгуків від своїх шанувальників.

Макс Барських завоював величезну популярність в Україні та за кордоном, передає Politeka.net. Співак багато гастролює, а у своєму Instagram ділиться успіхами.

Так, в одному з останніх постів артист опублікував у відео, зняте під час його шоу BESTSELLER. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Макс Барських вийшов на сцену в сітчастій кофті й в шкіряному костюмі.

Артист викликав справжнє захоплення виконавши пісню "Тумани", яка вже давно завоювала популярність.

Шанувальники не стримали емоції й в коментарях під постом. За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато повідомлень:

"І тільки світло 🌟далеке вабить...", ""Тумани" це любов назавжди!!! ❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Хіт всіх часів і народів💣 💥 👏"," МАКС СПАСИБІ ЩЕ ОДНА УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ"ТУМАНИ"!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну нарешті☺️любиш ти подарунки на 14 лютого робити😍", " спасибі величезне, Макс! ❤ ️ ❤️❤️Було б дуже здорово зберігати такі масштабні події для історії! 🔥 Адже ми дуже любимо переглядати!".

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