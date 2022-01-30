Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, комік і шоумен Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, поділився у своєму Instagram чарівним фото з маленьким цуценям на руках. Цей знімок просто до сліз зворушив прихильниць артиста.
На фотографії Володимир зображений в затишній кімнаті, Він присів і уклав в обійми милого породистого цуценя. Перед камерою співак з'явився в просто образі-джинсах і теплому сірому светрі, його волосся трохи розпатлане, а обличчя майже не видно. Зате добре можна розглянути милого цуценятка, в якого Вова буквально уткнувся носом.
У підписі до фото Дантес написав: "Собакаааа❤️. Щеня завжди таааааак вкууусноооо пахнееет!!! Шкода не мій ((". Захоплені шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Тю, так в чому проблема завести свого?", "Який милий", "Шкода", "Вовчик, ти найкращий", "А ще дуже здорово пахнуть кошенята! Мабуть всі дитинчата ссавців володіють такою суперздатністю", "Цуценята пахнуть, як безешки", "Вау".
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Нагадаємо, Дантес показав реакцію Дорофєєвої після розмов про секретарку: "Приїхала перевіряти".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зухвало пожартувала над Дантесом, показавши його в "костюмі" Адама: "Варто було втратити пильність".
Також Politeka писала, що "Це ж чувак з Євробачення": поголеного Дантеса сплутали з солістом групи Maneskin.