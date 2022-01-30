Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, комік і шоумен Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, поділився у своєму Instagram чарівним фото з маленьким цуценям на руках. Цей знімок просто до сліз зворушив прихильниць артиста.

На фотографії Володимир зображений в затишній кімнаті, Він присів і уклав в обійми милого породистого цуценя. Перед камерою співак з'явився в просто образі-джинсах і теплому сірому светрі, його волосся трохи розпатлане, а обличчя майже не видно. Зате добре можна розглянути милого цуценятка, в якого Вова буквально уткнувся носом.

У підписі до фото Дантес написав: "Собакаааа❤️. Щеня завжди таааааак вкууусноооо пахнееет!!! Шкода не мій ((". Захоплені шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Тю, так в чому проблема завести свого?", "Який милий", "Шкода", "Вовчик, ти найкращий", "А ще дуже здорово пахнуть кошенята! Мабуть всі дитинчата ссавців володіють такою суперздатністю", "Цуценята пахнуть, як безешки", "Вау".

Нагадаємо, Дантес показав реакцію Дорофєєвої після розмов про секретарку: "Приїхала перевіряти".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зухвало пожартувала над Дантесом, показавши його в "костюмі" Адама: "Варто було втратити пильність".

Також Politeka писала, що "Це ж чувак з Євробачення": поголеного Дантеса сплутали з солістом групи Maneskin.