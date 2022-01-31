Тіна Кароль вирішила здивувати шанувальників і у неї це вийшло, повідомляє Politeka.net. Зірка розмістила в Instagram відео на пісню "Переживем измены", яке ніхто не бачив крім неї та режисера Алана Бадоєва. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Про це зірка повідомила в пості.

"Цій відеороботі 10 років! Ніхто не бачив її крім нас з @alanbadoev таємне стало явним #сохранимлюбовь", - написала артистка.

Публікація зібрала понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Побачила, подумала шо Балан на початку-злякалася😩 🤭", "вау!!!! Ще одна робота Алана! Ми чекали після "Микроволновки", ура!!!!", "Ваууууу, крутооо чекаю з нетерпінням 😍 🥰 ❤ ️ще повністю не бачила але відчуваю буде неймовірно - красиво🤩 🔥❤️", "відчуваю, що після перегляду я буду збирати себе по шматочках 🥺".

Зазначимо, це не перший кліп, який був знятий Аланом Бадоєвим, проте покладений "на полицю". Також влітку цього року зірка представила кліп на пісню "Микроволновка".

За словами Тіни Кароль, кліп не був виданий, оскільки її сімейна історія тих років не була співзвучна із заводною піснею і кліпом. Відомо, що в той час у співачки помер чоловік Євген Огір.

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