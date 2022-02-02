Видання kp.ru опублікувало свіжий знімок з камер відеоспостереження, на якому зображений чоловік Заворотнюк Петро Чернишов за кермом автомобіля. Поруч з ним сидить жінка, яка, за припущенням ЗМІ, і є Заворотнюк.

Якщо судити з цього фото, за час важкої хвороби і лікування актриси сильно змінилася зовні. Судячи зі знімка, вона набрала вагу і підстригла волосся. Жінка була відображена в напівлежачій позі.

Варто відзначити, що інтернет-користувачі бурхливо відреагували на публікацію подібного фото. Більшість з них розкритикували ЗМІ за його поширення.

"Навіщо вам це? У людей горе, заспокойтеся!", "Ось же люди. Воно вам треба? Та яка різниця вона ні вона, в сім'ї горе людина хворіє тут підтримати треба а не вишукувати як вона виглядає", "залиште їх у спокої, їм і так важко", "Вам не соромно ось так підглядати, кому це треба. Залиште в спокої хвору жінку", "люди залишайтеся людьми. І навіщо вам все це треба. Дай Бог всім здоров'я", - пишуть люди.

Зазначимо, що за повідомленнями ЗМІ Заворотнюк вже третій рік бореться з раком головного мозку. Актриса перенесла курс травматичної для організму хіміотерапії і вже давно не з'являється на людях. Її рідні та близькі відмовляються публічно коментувати ситуацію.

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