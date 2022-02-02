Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина - головна героїня першого сезону проєкту "Холостячка". Також вона популярна українська актриса, яка знімається в безлічі фільмів і серіалів. Варто відзначити, що вона бере участь у зйомках не тільки в Україні. На цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішина представила трейлер нового фільму, який скоро з'явиться в українських кінотеатрах.

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Вся наша крута команда чекає, а ви ?", — запитала у шанувальників Ксенія Мішина.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Клас, дуже хочу подивитися", "Вогонь, чекаю з нетерпінням, цей фільм. Нууу Мішина, ну, молодчина", "Чекаємо, це буде щось", "Артемій і Ксенія це щось неймовірне ! Дуже чекаю!", "Чекаю з нетерпінням".

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