Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина - головна героїня першого сезону проєкту "Холостячка". Також вона популярна українська актриса, яка знімається в безлічі фільмів і серіалів. Варто відзначити, що вона бере участь у зйомках не тільки в Україні. На цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішина представила трейлер нового фільму, який скоро з'явиться в українських кінотеатрах.
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Вся наша крута команда чекає, а ви ?", — запитала у шанувальників Ксенія Мішина.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Клас, дуже хочу подивитися", "Вогонь, чекаю з нетерпінням, цей фільм. Нууу Мішина, ну, молодчина", "Чекаємо, це буде щось", "Артемій і Ксенія це щось неймовірне ! Дуже чекаю!", "Чекаю з нетерпінням".
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