Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і світська діва Кім Кардашьян, яка зібрала багатомільйонну аудиторію в своєму Instagram, здивувала шанувальників новими фото в соцмережі. Так, зірка опублікувала два знімки, на яких постала в абсолютно різних образах. При цьому найбільше уваги дісталося саме другому фото.

На цій фотографії Кімберлі позує в абсолютно неприсущем для неї вбранні - на ній облягаюче чорне плаття-міді строго крою, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини. Свій образ красуня доповнила чорними чобітьми на шпильках і маленькою білою сумочкою. Її волосся укладені в гладку зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати незвичайний образ Кардашьян: "Немає слів для другого фото", "Люблю тебе і Баленсіагу", "Люблю цей момент", "Наряд вогонь", "Ти дивовижна, Кім", "Я ніколи не бачила тебе такою", "Божевільний образ", "Соковита", "Тут є чоловіки?", "У мене сьогодні день народження, ти знаєш", "Простота і витонченість".

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