Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко прославився як учасник шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Там він дійшов до фіналу, проте "Холостячка" відкинула його. Як відомо, зараз Тригубенко не в стосунках, і він вирішив поділитися досвідом знайомств-онлайн.

"Це було 2 роки тому і мене вистачило на 1,5 місяці. Я тоді хворів, і мій друг мені порадив тоді зареєструватися в Тіндері, щоб тобі було веселіше. Ну і я поки хворів, зареєструвався. І коли я одужав, почав ходити на ці побачення, як на роботу", — видав екс-Фіналіст "Холостячки".

"Загалом, у мене було побачень 10 напевно. І я помітив, що я не можу по фотографіях, по листуваннях, зрозуміти та відчути людину, її енергетику, і так далі", - розповів Тригубенко.

"Кожен раз, коли я приходив на зустріч - це була зовсім не та людина, яку я очікував побачити. І після цього я зрозумів, що знайомства онлайн це взагалі не моя історія. Я все-таки люблю по-старому. Коли є якась Іскра, якась магія, якесь ось таке кіно", - поділився Олексій Тригубенко.

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