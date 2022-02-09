Як повідомляє Politeka.net, 16-річний переможець популярного талант-шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім у своєму Instagram поділився відеороликом, на якому він їхав в машині та співав хіт покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка "Люди як кораблі".
"Знакова для мене пісня🎶", - написав Муаяд Абдельрахім.
Нагадаємо, що на шоу "Співають всі" Муаяд заспівав цю пісню і, отримавши 100 балів, автоматично пройшов у фінал, а потім і переміг. Хлопцю аплодували усі сто суддів.
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Шанувальники прокоментували відео Муаяда, де він підспівував Кузьмі.
"На програмі заспівав просто офігенно! 👏👏👏 Дякую", "😍😍😍😍😍як красиво", "Круто, молодець🔥", "Я не забуду, як мене це виконання зачепило, до сліз", "Бальзам на вуха та душу 💞", "Як же красиво 😍🔥❤️😮", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що "Ну ось і дочекалися": юний переможець "Співають всі" презентував свою першу сольну пісню, кадри.
Нагадаємо, що 16-річний переможець "Співають всі" Муаяд поділився радісним одкровенням: "Вперше в моєму житті...".
Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Могилевська засвітила, як керує усіма за лаштунками шоу: відео.