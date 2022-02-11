Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка і мандрівниця Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в сонячному Таїланді, часто радує шанувальників кадрами свого розкішного дозвілля. Так, цього разу красуня зняла Instagram-сторіс, на яких продемонструвала свій образ.

На кадрах видно, що Леся знімає себе в дзеркало в повний зріст, і показує всі принади без фотошопу. Перед камерою вона з'явилася у вільному чорному комбінезоні, з-під якого визирає напівпрозора блискуча білизна. Телезірка ще й розкриває комбінезон, щоб продемонструвати своє декольте, показавши його реальний розмір. Волос Лесі зібрані в недбалу "дульку", яку вона також вирішила показати, а на її обличчі легкий макіяж і пафосний вигляд.

"Це мій лук цього дня. Сьогодні мій лук називається "блискучі годувальниці". Навіть "дулечку" собі зробила таку красиву, від пристріту", - каже Никитюк в камеру і крутиться перед дзеркалом, демонструючи свої принади і наряд.

Нагадаємо, Нікітюк в золотому купальнику і перлах показала свою розкіш крупним планом: "Ви що думали?".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк у вузькому купальнику вразила формами на курорті: "Наше хмельницьке золото, вищої проби".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк хвацько підколола Притулу, що посивіла, шоумен не змовчав: "Я навчу тебе...".