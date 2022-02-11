Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, поділилася, яким пам'ятає загиблого співака Кузьму Скрябіна і розповіла про те, яка його пісня їй імпонує.

Співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув у ДТП 2 лютого 2015 року, пройшовши чималий творчий шлях і залишивши про себе масу приємних спогадів, передає Politeka.net.

Співачка Джамала напередодні виходу стрічки "Я,"Перемога" і Берлін", яка знята за мотивами однойменної повісті загиблого артиста, вирішила поділитися своїми спогадами. При цьому виконавиця зазначає, що близько не знала колегу, але коли вони зустрічалися, то поводилися, як друзі – обіймалися та цілувалися.

"А ще Кузьма щоразу падав на коліна і говорив: "Ну ти фірма, ти фірма". Було в ньому щось, що дозволяло відчувати себе поруч суперзіркою", - написала Джамала у своєму Instagram.

Примітно, що в новому фільмі прозвучать кавер-версії піснів Кузьми Скрябіна. Зокрема, композицію "Хай Буде так, як Хочеш Ти" виконала Джамала. За словами зірки, пісня розповідає про повну віддачу і 100% довіру.

Артистка вважає, що їй чудово вдалося виконати пісню, і наголосила - вона хоче, щоб усі почувши хіт, відчули його крутість.

Нагадаємо, що Джамала показала, як хизувалася на червоній доріжці в Британії

Як повідомляла Politeka, Джамала зворушила знімками зі щасливим Кузьмою Скрябіним

Також Politeka писала, що єдина дочка Скрябіна заявила про важливе досягнення через 7,5 років старанної роботи