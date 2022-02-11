Як передає Politeka.net, відомий ведучий Сергій Притула заявив про те, що не буде більше вести Національний відбір на "Євробачення-2022".
Однак, не дивлячись на це, він опублікував фото з музикантами за яких голосуватиме на Нацвідборі. Це виявилася група "Kalush".
"@kalush.official будьте мені завтра здорові та в гарному настрої! Порвіть!!!",- звернувся до групи"Kalush" Сергій Притула.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією ведучого: "Тепер ми знаємо, як виглядає килим", "Які ж вони круті, пісня Стефанія постійно паморочиться в голові, Калуш просто топ", "Круті", "Хлопці, ви кращі", "Ти кращий","Нехай наш хіп-хоп прозвучить в Європі! Вперед, - змінювати цей старий конкурс!", "Думав у вас найкращий смак і важливий успіх України на Євробаченні".
Нагадаємо, що не дивлячись на свою відмову бути причетним до Нацвідбору на "Євробачення-2022", він буде спостерігати за тим, що відбувається і підтримувати учасників.
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