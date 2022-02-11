Знаменита американська діва Кім Кардашьян прийшла на тренування в зал в обтягуючому вбранні власного бренду.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ телезірка, світська левиця і бізнесвумен вразила шанувальників новим знімком з тренажерного залу.

Як відомо, у Кім є власний бренд одягу, який вона активно розвиває. Спочатку бренд спеціалізувався на випуску зручної нижньої білизни для жінок з різними типами фігури, проте в ньому стали з'являтися і інші елементи одягу.

На цей раз Кардашьян продемонструвала на собі облягаючий комбінезон для спорту. Наряд приємного блакитного кольору обтягнув фігуру моделі, підкресливши всі її вигини. Кім стояла на тлі тренажерів з пляшкою води в руках, ніби щойно закінчила тренування.

"Підніми голову, а то корона впаде", - підписала знімок Кардашьян.

Її шанувальники не змогли пройти повз. При цьому в коментарях помітили, що тренажери за талією моделі виглядають «погнутими», що вказує на невдалу обробку фото.

«Старієш навпаки», «Краща», «красуня», «яка крихта», «Абсолютно чудова, але банальна підпис», «ідеально підходить», «ми любимо королеву фітнесу», «той, хто це фотошопив, погано зробив свою роботу», «тільки не хвилястий фон», "те, як метал гнеться за твоєю талією, чудово», - пишуть люди.

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