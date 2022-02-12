Днями стало відомо, що в місті Монтесіто, де живе сім'я, з'явився жахливо неприємний запах. Про це пише Politeka.net з посиланням на ряд зарубіжних ЗМІ.
"Сморід" поглинув і розкішний особняк Меган Маркл і принца Гаррі. З'ясувалося, що причиною цього стала застояна у водоймі вода в заказнику Ендрі Кларк Берд. Солоне болото займає площу в 42 акра. Воно розташовується недалеко від зазначеного міста, а його територія становить 17 гектарів.
За інформацією Express, запах, порівнянний з продуктами, які гниють на сонці, може зберегтися до осені, поки там не проведуть ремонт. Місцеві жителі скаржаться, що від "смороду" у них навіть зводить шлунок.
До слова, не так давно місцеві жителі також скаржилися на яскравий запах травички з розташованої недалеко фабрики канабісу.
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Зазначимо, принц Гаррі і Меган Маркл купили будинок на території, що перевищує два гектари у Санта-Барбарі. Житло обійшлося понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів - 7,25 млн фунтів подружжя заплатило, а ще 3,8 млн фунтів повинні будуть внести до 2050 року. На території є басейн, тенісний корт, тренажерний зал, сад та інше.
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