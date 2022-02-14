Як повідомляє Politeka.net, 43-річний український музикант Арсен Мірзоян, який декілька років тому одружився з дочкою легендарної співачки Ніни Матвієнко Тонею, часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео в Instagram, а також розповідає про свій день.
Цього разу Мірзоян опублікував фотографію зі спортзалу, куди прийшов пограти волейбол. Чоловік Матвієнко був у спортивній формі та наколінниках, а в руках тримав волейбольний мяч.
"Фізкульт привіт! Пограли вогонь як!", - написав Мірзоян.
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Як бачимо, співак стояв на одному коліні. Біля нього були, ймовірно, інші гравці. Зауважимо, що у відмітках Мірзоян позначив відому команду "Барком-Кажани", які є чемпіонами України.
Варто нагадати, що Арсен Мірзоян активно займається спортом: він бігає по декілька кілометрів на день.
Раніше Politeka повідомляла, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян влаштував вечірній драйв і похвалився результатом: "Козаку не до ліжка".
Нагадаємо, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян після пробіжки зізнався, що обожнює: "Ось як буває".
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як "куражиться" на сцені: "Чітко!"