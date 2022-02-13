Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян - відомий український артист і чоловік дочки Народної артистки України Ніни Матвієнко Тоні. У пари є спільна дочка Ніна, яку назвали на честь легендарної бабусі. Арсен вирішив на нових сторіс в Instagram показати, як гуляє з малятком на вулиці.
На кадрах Мірзоян спочатку показав, як у водоймі плаває чапля.
"Зустріли велику білу чаплю", - написав зірка.
А на наступному кадрі вже позувала Ніна. Малятко стояла на підталому льоду, поки тато фотографував її з берега.
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"Виходили на лід. Ніна каже: У мене мурахи від нього", - написав Арсен.
На ще одному кадрі Мірзоян вже стояв поруч з малятком.
"Чим далі від берега, тим більше мурах", - написано було на кадрі.
А на останньому сторіс з прогулянки Ніна годувала качечок.
"Ну як не запропонувати? Свіжий батон, налітай", - написав батько малятка.
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