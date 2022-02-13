Як передає Politeka.net, Даша Квіткова прославилася як переможниця дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" і дружина Микити Добриніна.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова зважилася вести нову рубрику і показувати вбрання з її гардероба.

На цей раз Даша Квіткова похвалилася шикарним укладанням і костюмом чорно-білого кольору, під який одягла водолазку фіолетового кольору. Свій строгий образ вона доповнила ефектними черевиками чорного кольору. Варто зазначити, що після пологів Квіткова помітно схудла.

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"Теплої неділі", — побажала дружина Добриніна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже крутий прикид", "Суперово 🥰 відмінний прикид!", "Вау яке волосся", "Дуже стильний лук 🔥 у Вас дуже класне пальто (бежеве), що сьогодні майнуло", "Яка милота! І дуже стильний образ", "Це просто геніальна рубрика", "Подобається ця рубрика 😍 дивлюся як серіал", "Ти крута🔥 просто розчулення відро отримала", "Дуже круто", "Така ви засмагла", "Дашааааа, кайфовий образ 😍 😍 😍 Левушку з маленькою датою".

Нагадаємо, що 13 лютого синові Микити Добриніна і Даші Квіткової виповнилося 7 місяців.

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