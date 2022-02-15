Як передає Politeka.net, Даша Квіткова прославилася завдяки своїй перемозі на шоу "Холостяк". Як відомо, після цього вона вийшла заміж за головного героя - Микиту Добриніна.
На своїй сторінці в Instagram Квіткова опублікувала нові сторіз. Як відомо, вона часто спілкується з користувачами мережі, відповідаючи на їхні запитання. Даша Квіткова вирішила відповісти на різкий коментар під своєю публікацією.
"Невдоволення своїм життям виглядає саме так. Лев 75 см і 10,500 кг. По співвідношенню зріст-вага у нього все в порядку. Перш ніж здатися дурною людиною в коментарях, перегляньте інформацію, скільки повинен важити дитина при такому зростанні", - відповіла на грубість Даша Квіткова.
Нагадаємо, що 13 лютого синові Квіткової та "Холостяка" Микити Добриніна - Льву виповнилося сім місяців.
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