Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто ділиться з шанувальниками особистими відео та фотографіями.

Цього разу Дантес показав запис з концерту, де він по-своєму заспівав легендарну пісню Євгенії Власової "Ветер Надежды". Відеоролик Володимир Дантес опублікував у День Святого Валентина.

"Для мене велика честь виконувати трек Євгенії Власової у своєму прочитанні. Першому, кому вона довірила цю пісню став я, хоча до мене приходило багато)) І я постарався привнести в трек трошки себе і свого звучання", - сказав Володимир.

Шанувальникам дуже сподобалося виконання співака: "Чомусь на приспіві мороз по шкірі 🔥", "Вова, це кип’яток", "Чудово 😍😍😍😍😍 улюблена пісня дитинства", "🔥🔥🔥 це офігенно потужно і в той же час ніжно! 🔥🔥🔥", "Як приємно чути цю пісню! Я рада, що вона живе!".

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