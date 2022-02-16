Як пише Politeka.net, Макс Тарапата - успішний бізнесмен з України. Підприємець вирішив взяти участь у шоу "Холостячка", але в битві за серце Злати Огневич уступити Андрію Задворному. Але пара досить швидко розлучилася і співачка зараз в дружніх відносинах з Максом, який її підтримав після розставання. Тарапата на нових сторіс в Instagram дав зрозуміти, чи є у нього роман зі Золотий.

"Сьогодні цілий день за кермом їжджу по різних зустрічах. Зараз їду на чергову зустріч і розумію, що сьогодні так багато говорять про любов, і в цілому аналізую свій стан. Я відчуваю себе чудово, якщо чесно, але це не тому, що я не хочу відносин. Ні, звичайно ж хочу, але у мене немає відчуття самотності, і що я хочу втекти від самотності у відносини. І це дуже класно. І я всім тим, хто сьогодні один, відчувати себе наодинці з собою круто. І це, мені здається, максимально здоровий стан", - сказав Макс, розповідаючи про свій стан.

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