Відомий американський актор Зак Ейвері був засуджений до 20 років в'язниці за шахрайство – його зобов'язали виплатити постраждалим від його махінацій мільйони доларів.

Як пише Politeka.net з посиланням на The Wrap, Зака Ейвері заарештували ще в квітні 2021 року. Актора підозрювали в шахрайстві, пов'язаному з ліцензуванням фільмів HBO і Netflix. Чоловік обманював інвесторів, виманюючи у них гроші на нібито придбання ліцензійних прав на фільми, які можна буде показувати за кордоном.

Слідство з'ясувало, що 35-річний актор зміг залучити близько 650 млн доларів, які витратив на розкішне життя. Чоловік витрачав гроші на дорогий одяг, автомобілі та нерухомість. Також він регулярно орендував для відпочинку приватні яхти і літаки.

Hollywoods ehemaliger Nachwuchsstar Zachary Horwitz alias Zach Avery ist wegen Finanzbetrugs zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. https://t.co/1rf8andFJv pic.twitter.com/jynvhKXAju — Gala (@gala) February 15, 2022

Як стало відомо, чоловік водив за ніс інвесторів протягом семи років. Після розглядів суд засудив актора до 20 років в'язниці. Крім цього, його зобов'язали виплатити жертвам його махінацій 230 млн доларів.

Відзначимо, що Зак Ейвері відомий за такими фільмами і серіалами, як «Момент істини», «Диявол внизу», «Розлом часу».

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