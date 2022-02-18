Як пише Politeka.net, підприємець поділився в Instagram постом, присвяченим своєму улюбленому заняттю - серфінгу. Раньше Тарапата розповідав, що полюбив цей вид дозвілля давно, проте у нього довго не було можливості присвятити йому час. На початку цього року бізнесмен відірвався по повній На Шрі-Ланці, де вирішив повноцінно навчитися кататися на дошці.

У своєму пості він розповів, що на курорті заняття з місцевим коучем починаються з вартості в 8 доларів, а з просунутим, на лайнапі обійдуться в 35 доларів. При цьому за заняття з російськомовним тренером доведеться заплатити від 45 доларів.

"Є нюанс. Хорошого місцевого потрібно ще пошукати, і в пошуках можна втратити час... ще: треба бути морально готовим, що перед тим як стати на дошку, доведеться сотні разів з неї впасти", - розповів Тарапата.

Він додав, що для того, щоб впевнено стояти на дошці, знадобиться час.

"В цілому, серфінг поєднує в собі силу і міць стихії, красу природи, небезпеку і адреналін, і неймовірне почуття кайфу, коли ти буквально Париш. Для мене це одне з захоплюючих занять, яке тільки може бути!", - підсумував підприємець.

Варто відзначити, що на "Холостячку" Тарапата був одним з фаворитів Огневич, але у фіналі співачка вибрала Андрія Задворного. Втім, переможець шоу швидко кинув зірку, після чого вона знову зблизилася з Тарапатой. При цьому вони обидва стверджують, що зараз їх відносини ближче до дружніх.

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