Задворний опублікував відповідні кадри у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, бізнесмен перебував на проїжджій частині, коли великий літак сірого кольору вже сідав, сховавшись за деревами.

"Що вас більше триггерить? [у соцмережах зустрічається вираз triggered або "триггерить", що зазвичай означає "викликає гнів"], - запитав у підписників переможець "Холостячки" і запропонував варіанти відповідей, - НАТО - всякий літак; ціни на бензин; відсутність листя на деревах; що таке "триггерить"?"

Зазначимо, на військовому літаку до Києва 17 лютого прибула з візитом міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

Судячи з фото, яке опублікувала посол, британський міністр прилетіла в Україну на великому військово-транспортному літаку Boeing C-17 Globemaster III. У Ліз Трас були заплановані переговори з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Додадамо, Андрій Задворний розійшовся з героїнею "Холостячка-2" співачкою Златою Огневич після нетривалого фіналу. Після розставання він заявив, що в надалі бачить себе, швидше, зі звичайною дівчиною, а не зі знаменитістю.

Нагадаємо, що переможець "Холостячки" Задворний розкрив зміст повідомлення від Зеленського: "Андрію, ти...»

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