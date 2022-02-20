Як пише Politeka.net, Мадонна - успішна Західна співачка, якій зараз 63 роки. Артистка продовжує виглядати не на свої роки, вражаючи епатажними образами в Instagram. Цей раз не став винятком, адже Мадонна показала ефектні фото, розповівши про зйомки фільму.
На нових фото зірка була в стильній куртці і з келихом. А на ще одному знімку тримала в руках сигарету. Артистка опублікувала кілька кадрів, показуючи образ для фільму.
"Намагаюся зняти фільм................ Це дійсно складно! Іншого шляху бути не може!",- написала Мадонна.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Так, звичайно, природно, лол, теж без фільтрів, а", " Ого, твої туфлі!", "Ця сумка така мила з Мадонною на ній", "Номер один", " вона курить? виглядає гаряче", "Моя прекрасна Мадонна, Привіт".
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