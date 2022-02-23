Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома телеведуча з України, яка нещодавно була ведучою Нацвідбору на "Євробачення-2022", на якому сталося кілька гучних скандалів. Зірка також тренує команду в "Лізі сміху", як і Володимир Дантес. На нових кадрах Марія показала, як У гримерці чоловік Наді Дорофєєвої готується до зйомок гумористичного проекту.

На кадрах Марія жартувала над Дантесом, якому наводили марафет.

"На красі", - написала Єфросиніна.

"Вова, навіщо тобі грим, ти ж такий гарний, згідно твоїм сторіс постійним. Що ти ж мрія...", - сказати Марія.

"Ну так, але можна зробити краще", - відповів Дантес.

"Ти покращав, схуд, накачав прес, посушився...",- почала хвалити Марія і Дантес засміятися.

Після цього Єфросиніна показала себе в зеленому костюмі, хвалячись видом для зйомок "Ліги сміху".

"Як же рятує зараз робота. Прямо як ніколи", - написала зірка на сторіс.

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