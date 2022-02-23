Як передає Politeka.net, успішний бізнесмен Максим Тарапата прославився завдяки своїй участі в реаліті-шоу "Холостячка", де боровся за серце співачки Злати Огневич.

На своїй сторінці в Instagram фаворит "Холостячки" опублікував нові Сторіз, де висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася в Україні в останні дві доби. Він згадав, як себе почував у 2014-му році та прийняв важливе рішення, про яке розповів українцям.

"Тривожно далися останні дні. Все більше вся ця ситуація заполоняє розум і серце. Я згадав 2014-ий рік, коли цілодобово за всім цим стежив. Просто вся ситуація не дозволяла жити", - поскаржився Тарапата.

"Я прийняв рішення, що я продовжую жити, продовжую будувати плани, продовжую йти до цілей. Я не їду, я залишаюся тут. Я нікуди не поїду, я буду поруч з сім'єю. Я вірю, що все буде добре і ви теж вірте, що все буде добре", - висловився Максим Тарапата.

Нагадаємо, що 23 лютого фаворит Злати Огневич відзначає День Народження. Максиму Тарапате виповнилося 33 роки та він вирішив поділитися думками з цього приводу.

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Також, улюбленець Огневич з "Холостячки" поділився з українцями лайфхаками після подорожі.

Politeka розповідала, улюбленець Огневич з "Холостячки" розповів про те, що робить його щасливим.