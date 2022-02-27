Дочка Кузьми Скрябіна Барбара показала фото батька і звернулася до всіх, хто любить його пісні.

Як пише Politeka.net, українські війська четверту добу відбивають російський наступ. Дочка Кузьми Скрябіна Барбара звернулася до друзів батька і всім, хто любить його пісні.

"Друзі. Ми тут, ми в Україні.

У тій, яку я так люблю і яку ти так любив…

Друзі тата, прошу, закликаю! Всі, хто слухає і співає його пісні, особливо хто знав його особисто, допоможіть нам відстояти нашу країну.

МИ НЕ МОЖЕМО МОВЧАТИ! Всі публічні люди, які мають можливість бути почуті великою аудиторією, ПРОШУ, допоможіть інформаційно.

Звертайтеся до росіян, до тих, кого слухають і поважають, хто має велику аудиторію. Розповідайте, доносите правдиву інформацію! Світ, Росія повинні знати про безправ'я, яке відбувається на Україні! Росіяни дезінформовані, вони бояться.

І ми боїмося. Ми ніколи не могли цього уявити. Ми молимося, плачемо і боремося...", - написано було в повідомленні.

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