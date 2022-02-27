Як пише Politeka.net, українські війська четверту добу відбивають російський наступ. Дочка Кузьми Скрябіна Барбара звернулася до друзів батька і всім, хто любить його пісні.

"Друзі. Ми тут, ми в Україні.

У тій, яку я так люблю і яку ти так любив…

Друзі тата, прошу, закликаю! Всі, хто слухає і співає його пісні, особливо хто знав його особисто, допоможіть нам відстояти нашу країну.

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МИ НЕ МОЖЕМО МОВЧАТИ! Всі публічні люди, які мають можливість бути почуті великою аудиторією, ПРОШУ, допоможіть інформаційно.

Звертайтеся до росіян, до тих, кого слухають і поважають, хто має велику аудиторію. Розповідайте, доносите правдиву інформацію! Світ, Росія повинні знати про безправ'я, яке відбувається на Україні! Росіяни дезінформовані, вони бояться.

І ми боїмося. Ми ніколи не могли цього уявити. Ми молимося, плачемо і боремося...", - написано було в повідомленні.

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