Як пише Politeka.net, Лілія Подкопаєва-Українська олімпійська чемпіонка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримують Україну під час війни, тому записала нове звернення до росіян в Instagram.

"Росіяни, рятуйте себе, виходьте на площі ваших міст

По буднях 19.00

У вихідні 14.00

ГОЛОВНІ ПЛОЩІ ВАШИХ МІСТ!

Друзі, максимально поширюємо в російські джерела!",- написала Лілія під відеозверненням.

Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"нехай ваша подружка Ані Лорак зробить перепост вашого відеозвернення", " якби вони чули Вас? Лорак мовчить! І всі інші такі ж! Вони не розуміють-що це кінець Росії і її народу! Слава Україні", " який шанс? Ви реально думаєте що люди присутні на площі щось вирішать? Ну не стільки ж ви наївні. Вирішують тільки лідери цього руху, і ніякий натовп людей їх не цікавить".