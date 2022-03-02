Як пише Politeka.net, Лілія Подкопаєва-Українська олімпійська чемпіонка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримують Україну під час війни, тому записала нове звернення до росіян в Instagram.
"Росіяни, рятуйте себе, виходьте на площі ваших міст
По буднях 19.00
У вихідні 14.00
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ГОЛОВНІ ПЛОЩІ ВАШИХ МІСТ!
Друзі, максимально поширюємо в російські джерела!",- написала Лілія під відеозверненням.
Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:
"нехай ваша подружка Ані Лорак зробить перепост вашого відеозвернення", " якби вони чули Вас? Лорак мовчить! І всі інші такі ж! Вони не розуміють-що це кінець Росії і її народу! Слава Україні", " який шанс? Ви реально думаєте що люди присутні на площі щось вирішать? Ну не стільки ж ви наївні. Вирішують тільки лідери цього руху, і ніякий натовп людей їх не цікавить".