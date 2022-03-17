Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов-успішний український співак. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділився з українцями відео, на якому показав, як українців підтримують у світі.
"Алмати, Казахстан! Спасибі! Слава Україні!",- написав Пономарьов.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Вау. Спасибі Казахстану, що піднявся за Україну", "Саша, спасибі тебе за такі вісті", "уряд Казахстану відправив 2 літаки з гуманітарною допомогою. А народ Казахстану зібрав ще 7 літаків", " впевнений. Був би живий Віктор Цой - був би за Україну! Спасибі Казахстану!", "Спасибі дорогі, в такі моменти розумієш, хто є хто молодці".
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