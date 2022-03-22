Єфросиніна згадала про історію з минулого, актуальну і зараз.

Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна після вторгнення окупантів РФ відразу почала допомагати волонтерам, активно співпрацює з іншими зірками і всіляко підтримує різні благодійні ініціативи. Також шанувальники артистки можуть спостерігати, як вона координує дії помічників, залишаючись в країні.

«У школі у мене був неймовірний зв'язок з вчителькою з російської мови та літератури Тетяною Олександрівною. Вона багато розповідала мені про літературу, ми обговорювали романи і твори.

Одного разу зайшла розмова про війну. Вона повідала, що актори в ті навіть найтемніші і криваві часи примудрялися збирати публіку на свої підпільні постановки, мирні жителі організовували поетичні вечори, давали концерти і просвітницькі читання..

"Людям завжди потрібно відчувати, що їх культура не розстріляна» - говорила вчитель..

Сьогодні всі українські артисти, які вимушено опинилися в Європі заради безпеки своїх дітей, оголосили про початок великого благодійного концерту на підтримку жінок, людей похилого віку та дітей України.

У минулому хлопці працювали в різних проектах, деякі були конкурентами, але сьогодні все це не має значення - сьогодні важливо тільки об'єднання заради допомоги нашій країні!» - висловитися Єфросиніна.

Раньше Єфросиніна показала сумні реалії українців сьогодні.

"Українці в спортивному комплексі, Вроцлав, Польща. Хлопчик спить на столі на прикордонному пункті у вишні-Немецке в Словаччині.

Спляча дитина на Львівському вокзалі. Українці в спортивному комплексі в Познані " - коментує кадри Маша Єфросиніна. Вона також долучилася до роботи волонтером та інформує багатьох про найважливіше в мережі.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття:"ми повинні залишатися сильними".