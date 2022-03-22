Ефросинина вспомнила об истории из прошлого, актуальной и сейчас.

Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина после вторжения оккупантов РФ сразу принялась помогать волонтерам, активно сотрудничает с другими звездами и всячески поддерживает разные благотворительные инициативы. Также поклонники артистки могут наблюдать, как она координирует действия помощников, оставаясь в стране.

«В школе у меня была невероятная связь с учительницей по русскому языку и литературе Татьяной Александровной. Она много рассказывала мне о литературе, мы обсуждали романы и произведения.

Однажды зашёл разговор о войне. Она поведала, что актеры в те даже самые тёмные и кровавые времена умудрялись собирать публику на свои подпольные постановки, мирные жители организовывали поэтические вечера, давали концерты и просветительские чтения..

«Людям всегда нужно чувствовать, что их культура не расстреляна» - говорила учитель..

Сегодня все украинские артисты, которые вынуждено оказались в Европе ради безопасности своих детей, объявили о начале большого благотворительного концерта в поддержку женщин, стариков и детей Украины.

В прошлом ребята работали в разных проектах, некоторые были конкурентами, но сегодня все это не имеет значения- сегодня важно только объединение ради помощи нашей стране!» - высказалась Ефросинина.

Ранее Ефросинина показала печальные реалии украинцев сегодня.

«Украинцы в спортивном комплексе, Вроцлав, Польша. Мальчик спит на столе на пограничном пункте в Вишне-Немецке в Словакии.

Спящий ребенок на львовском вокзале. Украинцы в спортивном комплексе в Познани» - комментирует кадры Маша Ефросинина. Она также приобщилась к работе волонтером и информирует многих о самом важном в сети.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".