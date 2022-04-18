Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов-успішний український виконавець. Артист разом з Дзідзьо, Євгеном Кошовим, Юрієм Ткачем та іншими зірками записали хіт "Україна переможе". Ролик вже з'явився на платформі ютуб і займає 9-е місце серед музичних відео в тренді.

"Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе", - звучать слова в приспіві композиції.

Українці відразу почали коментувати публікацію в ютуб:

"Ось це пісня, вся правда в куплетах, молодці хлопці. Наші Патріоти.Слава Україні", " Пісня БОМБА!!Шедеврально!На слух лягла моментально !Вже співаю у всю!", "українська пісня-рай для вух , душі і тіла !!!! привіт з Тбілісі!", "Аж мурашки по шкірі, молодці!!!!!! З таким запалом Україна переможе без сумніву", " молодці українці!.. Завжди плачу... Сили вам і миру!!!", "Ой Тракторні війська взагалі повинні включити в парад Перемоги".

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