Як пише Politeka.net, Володимир Дантес-успішний український музикант, який більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, а нещодавно стало відомо, що пара офіційно розійшлася. Зараз Дантес активно займається творчістю і випустив свою першу пісню українською мовою. Не забуває Володимир і про Instagram, де веде свій блог.
Цього разу Дантес дав коментар теле - і радіоведучому славі Дьоміну, розповівши, як він ставиться до того, що йому заборонили відвідувати Росію протягом 50 років.
"Я це вже прокоментував Ідіть ...",- сказав Дантес.
"Вважаю, що я дипломат", - написав у сторіс Дантес.
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Після цього Дантес показав, як у Маріуполі міняють українську табличку на російську.
"Мова дуже важлива. Просто окупанти перше що роблять-змінюють його", - написав Дантес.
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій вразила образом, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес оцінив
А ще Politeka повідомляла, що Дантес від душі посміявся над неоднозначними висловлюваннями Патріарха Кирила
Також Politeka писала, що Данилко, Дорофєєва, Комаров, Потап: яким українським зіркам на 50 років заборонили в'їзд до рф