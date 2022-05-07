Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес в коментарі Слава Дьоміну прокоментував заборону, за якою йому не можна в'їжджати в Росію протягом 50 років.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес-успішний український музикант, який більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, а нещодавно стало відомо, що пара офіційно розійшлася. Зараз Дантес активно займається творчістю і випустив свою першу пісню українською мовою. Не забуває Володимир і про Instagram, де веде свій блог.

Цього разу Дантес дав коментар теле - і радіоведучому славі Дьоміну, розповівши, як він ставиться до того, що йому заборонили відвідувати Росію протягом 50 років.

"Я це вже прокоментував Ідіть ...",- сказав Дантес.

"Вважаю, що я дипломат", - написав у сторіс Дантес.

Після цього Дантес показав, як у Маріуполі міняють українську табличку на російську.

"Мова дуже важлива. Просто окупанти перше що роблять-змінюють його", - написав Дантес.

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