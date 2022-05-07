Співачка Оля Полякова показала кадри зі свого концерту в Німеччині і здивувалася, хто став глядачами її виступу.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка активно гастролює за кордоном з благодійними концертами і збирає кошти для допомоги Україні, поділилася кадрами зі свого концерту в Німеччині.

На відео можна побачити, як Оля виконує гімн України для глядачів у залі Нюрнберга. Схоже, концерт пройшов дуже душевно, а сама артистка в підписі до публікації розповіла, хто прийшов на її виступ.

"Провели з @mashaefrosinina гіперемоційний вечір у німецькому місті Нюрнберг. Наспівалися, наплакалися. Але сльози були світлі, адже ми на власні очі бачили, хто прийшов на концерт. Це були люди з усієї Європи! Наші улюблені українці, які підтримують нас за кордоном. Німці, британці, ірландці-всі відчули хвилю єднання. Це неймовірне відчуття, можу точно вам сказати: весь світ зараз дивиться і вболіває за нас. Кожен день ми наближаємо нашу перемогу. Тому не опускайте руки, робіть що можете і там, де можете. І все буде Україна!",- написала Полякова.

Вона також додала, що всі кошти, зібрані на подібних її концертах, підуть до Фонду Маші Єфросиніної "Фонд Маша" на підтримку постраждалих від війни українців.

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