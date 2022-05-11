Відома українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, поділилася в своїх Instagram сторіс важливою порадою. Як раніше розповідала артистка, квартира її батьків в Ірпені була зруйнована російськими окупантами. Тепер вони всією сім'єю почали процедури з відшкодування збитку.

За словами Цибульської, в квартирі батьків тільки зробили свіжий ремонт, вони встигли пожити в ньому всього півроку, як прийшли окупанти і все дозволили. Співачка підкреслила, що тепер для відшкодування потрібні чеки - на техніку, меблі та інструменти і все інше, що було в будинку.

"Ви пам'ятаєте, що квартиру батьків в Ірпені знищили. У ній після ремонту вони прожили рівно півроку. Зараз вийшла інформація про те, що необхідно зібрати всі чеки – техніки, меблів, всього по ремонту, всього, що відбувалося в квартирі. Складно це зробити. Потрібно ритися, згадувати, Шукати. Ще раз вам нагадую, що чеки потрібно зберігати, не викидати. Так що шукайте чеки", - розповіла Оля у своїх сторіс.

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