Артистка поділилася одкровенням у новому пості на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Через війну в Україні співачці довелося покинути свій будинок у пошуках більш безпечного місця, проте Трінчер, як і багато інших зірок, намагається як може допомагати Україні. Так, співачка взяла участь в акції з іншими українськими переселенцями, яка пройшла в Ужгороді.

У новому пості зірка розповіла про цей перфоманс. В ході акції люди пройшли по вулиці з валізами, символізуючи всіх, хто був змушений покинути свої будинки і зараз потребує допомоги.

"Нещодавно в Ужгороді проходила така ось акція з переселенцями! Це наш меседж всьому світу, що гуманітарна допомога важлива і до війни не можна звикати! Сподіваюся, що наш спільний перформанс з валізами приверне ще більшу увагу до регулярної гуманітарної підтримки для всіх постраждалих українців", - написала Трінчер.

Співачка також зізналася, що сильно втомилася від необхідності постійно переїжджати.

"Втомилася жити на валізах вже майже 3 місяці ... з початку війни ми жили в Бережанах і відсьогодні переїхали до Франківська. Затримаємося тут ще на 2 місяці і вже, сподіваюся, додому", - написала зірка.

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