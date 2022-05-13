Популярна співачка Слава Камінська, яка разом з дітьми виїхала з України, коли почалася війна, презентувала у своєму Instagram нову пісню про те, що з нею відбувається.

Російськомовна Слава, яка народилася в Одесі, і зараз знаходиться в чужій країні, написала пісню українською мовою "Я хочу додому" про біль всіх українців. У цій композиції артистка розповіла про те, як хоче повернутися додому. А в підписі до свого посту зізналася, що тільки зараз усвідомила, наскільки любить свою країну.

"Це не тільки мій біль. Це біль моєї країни. Я російськомовна Українка, яка народилася в Одесі, і для мене це перша робота українською мовою в якості автора. Хоча ні, це не робота - це крик душі. Дуже багато жінок з дітьми поїхали в інші країни, щоб бути в безпеці, але душею ми залишилися вдома. Я впевнена, що немає кращої країни, ніж Україна. Я впевнена, Немає міста краще того, де народилися ми і наші діти. Кожен день я переконуюся в тому, наскільки нам пощастило бути українцями, і я з гордістю говорю і буду говорити, що я українка! Інша країна ніколи не стане ДОМОМ. Все моє життя залишилося вдома... в Одесі, в Маріуполі, в Києві, в Харкові... Я переживаю своїх дітей, тому досі перебуваю не там, де хотілося б мені і моїй родині. Тільки зараз я цілком усвідомила, наскільки я люблю свою країну!",- написала Камінська.

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