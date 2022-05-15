Зараз Ксенія поступово розповідає про своє життя, зрідка показуючи частинки своїх буднів.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є успішною актрисою, зіркою "Холостячки" в першому сезоні, однією з суддів шоу талантів і переможницею "Танців з зірками" в одному з сезонів. Більш того, зараз Ксенія виїхала з України через довгостроковий контракт на зйомки в новому фільмі.

Зараз Ксенія поступово розповідає про своє життя, зрідка показуючи частинки своїх буднів. Цього разу вона поскаржилася на дещо бурхливий режим - тепер вона не спить о п'ятій ранку через роботу.

"Нарешті у мене з'явилася можливість трохи поспати. Тому що цей тиждень я вставала о п'ятій ранку і їхала на майданчик. Ось дивіться, які у мене синці. І це під фільтром! Бажаю всім гарного дня і взагалі, хороших вихідних, наскільки це звичайно можливо!"- додала Мішина.

Також зірка поділилася кадрами зі знімального майданчика, опублікувавши їх в сторіс Instagram.

"Я продовжую зніматися, нарешті помила голову. Поправляємо і йду на майданчик. Блін, так давно не була красивою, я так сумую за всякими мейкапами...",- сказала Ксенія в сторіс Instagram.

На кадрах можна побачити Мішину в гримерці, як вона готується до одних з перших зйомок після початку війни.

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