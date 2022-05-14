Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла кілька років тому перемогла на шоу "Танці з зірками". А після стала справжньою зіркою завдяки проекту "Холостячка", після чого актрису запросили судити проект"Україна має талант". Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу поділилася кадрами прогулянки.

На першому сторі Ксенія показала сина Платона.

"Любов", - написала на кадрі зірка.

На другому сторіс Мішина вже була з платоном всередині церкви.

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"За мир в Україні, за наших бійців", - написала на сторіс зірка.

"Хочеться показати вам трошки краси, щоб ви побули зі мною...",- написала на ще одному сторіс Ксенія, показуючи красу на мосту.

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